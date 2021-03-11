歡迎搭乘私人飛機！與閨蜜們的小旅行。(影／取自泱泱YouTube)

「木曜女神」泱泱不僅加入網路節目《木曜四超玩》後表現亮眼，受到不少粉絲喜愛，近來也積極經營自己的YouTube頻道，10日她曝光最新影片，是她和閨密搭私人飛機假裝出國的Vlog，而網友也注意到影片中的正妹空服員，紛紛跪求她的IG帳號，意外成亮點。

泱泱之前就曾透露，因為好姐妹的關係，她才有機會搭私人飛機偽出國，10日她就曝光當天搭乘私人飛機的影片，除了介紹機上豪華設施和內裝外，連空服員也成為眾人「嬌點」，讓泱泱的同行友人都忍不住直呼，「這空姐也太美了吧，可以合照嗎？」

正妹空服員成為亮點。(圖／翻攝自泱泱YouTube)

只見穿著紅色制服的正妹空姐擁有逆天長腿，甜美笑容更是融化不少人的心，網友紛紛留言敲碗要空服員的IG，泱泱也在自己的限時動態不吝嗇分享對方的IG，大讚「最正空姐」。

正妹空姐擁有甜美笑容和一雙大長腿。(圖／翻攝自IG)

據悉，該名空服員叫做林嘉欣，身高173公分，擁有甜美笑容的她，一雙超犯規長腿是她的招牌，而從她IG私照可以看出，氣質出眾的她，身材也是不容小覷，姣好外型可媲美不少線上明星。

成為《木曜四超玩》班底的泱泱，因為外型清純甜美，加上個性親民，有「國民老婆」的稱號，不過食量很大的她，開始健身後，不僅戒掉愛喝手搖飲的習慣，並遵守教練建議的「少量多餐」和「少油、少鹽、無糖」2大原則，搭配重訓和有氧運動，養出纖瘦緊實好身材。

(中時新聞網)