周日（7日）在109學年HBL高中籃球甲級聯賽奪得首冠的泰山高男籃隊，經過幾天沈澱，今天出席運動品牌活動，分享成為冠軍隊之後的心情。

從提供裝備協助20年的adidas品牌總經理吳子倫手中接到35萬治霸榮耀贊助金，泰山高中籃球隊教練廖文彬和球員在一次感受到身邊所有人幫助，和他們一起站巔峰，除了運動商品贊助，廖文彬也提到，球隊奪冠成了泰山地區的榮耀，臭豆腐、沙威瑪、雞蛋糕等小吃店老闆都直呼要送點心給球隊，不少店家也掛起紅布條，慶祝泰山高中奪冠，店裡還推出促銷活動。

下周泰山高中籃球隊也要在泰山區進行慶功遊行，預計搭乘吉普車和當地民眾一起慶祝這隊史HBL第一冠，廖文彬說：「這座冠軍不只是全校師生的榮耀，也是泰山地區的榮耀，也很感謝大家給我們的支持。」

除了泰山地區的慶祝，冠軍賽MVP徐宏瑋、球隊隊史首位HBL新人王劉宥儇，近期也會回埔里國中獻獎，感謝一路一來所有人的照顧。

為了歡慶泰山高中奪冠，adidas也推出期間限定優惠，3月11日到14日全系列籃球鞋單筆可折現500元，一同為「黑衫軍」喝采，而球隊本季結束就有4名高三主力球員畢業，對於連霸期許，廖文彬表示下個賽季一步一步來，各階段力求晉級，希望可以再返4強賽爭冠。

(中時 )