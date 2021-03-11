新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石，學習施作訣竅、減少機具對自然生態的破壞。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（11日）上午前往中和區藤寮坑溝體驗砌石，學習施作訣竅、減少機具對自然生態的破壞，新北市議員張志豪當面向侯陳情，儘管中和區藤寮坑改善，但源頭汙水下水道接管率不高，無法從源頭根治。侯回應，中央經費不下來，水利局長都要沒工作了，晚上都無法睡覺還要吃藥。

據悉，全新北汙水下水道接管率平均約66％，但中和區接管率約56％，連帶影響到中和大排惡臭難聞。張志豪認為，若不從源頭改善，則無法徹底根治中和區藤寮坑溝的骯髒問題。

張志豪當面向侯友宜陳情，侯回應，不一定什麼事情都要曝光於媒體，已經答應要施作汙水下水道，「要來說很好說，已經答應了。」汙水下水道經費中央少給6億元，水利局局長宋德仁都快沒工作，累得要死都無法睡覺，真的無法睡覺，已經撐了2個多月，晚上還要吃藥。

宋德仁說，每個議員都要爭取汙水下水道，每個議員都會問何時要做？何時要做？但是中央經費不下來。

(中時 )