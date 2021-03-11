爭議逾25年的淡北道路開發案，近日北市35名北投區里長連署反對，傳出這起連署是民進黨立委吳思瑤幕後策動。北市議員陳重文認為，此舉目的在於轉移焦點，並紓解罷免壓力。吳思瑤今(11)日則回應，對於提出罷免她，予以表達尊重，但淡北道路開發案是交通與地方專業議題，呼籲「不要凡事政治化」。

吳思瑤今日在立法院教文會結束科技部長吳政忠質詢後，被媒體問及淡北道路開發案爭議。

她表示，這是重大公共議題，國民黨民代卻忙著罷免，不關心地方道路發展，北投區42名里長當中35名主動簽訂反對連署，去年開始串聯，並找她磋商，甚至北投諸多跨黨派民代對此案也都持反對態度，即在於淡水塞車問題無法因道路開發而解決，「就是換個地方塞車」，反而會為北投帶來塞車等交通問題。

吳思瑤說，過去在扁馬郝3任市長任內，全部都反對淡北道路，柯市府卻同意，引起北投跨黨派民代疑慮，北投諸多里長才會主動連署，並透過市政座談將連署資料轉呈柯市府，但柯市府不能只將問題拋給新北市政府，「否則北市府公親變事主」，因此希望雙北政府能對此案好好溝通，一起解決，共同做好地方建設，這也是議員監督的權限。

吳思瑤因挺萊豬而陷入政治風暴，被稱是「萊豬立委」，對於陳重文質疑，她介入此案目的在於轉移焦點，紓解罷免壓力，吳思瑤表示，不能將淡北道路案與罷免掛勾討論，她更不樂見雙北因為這起地方交通案而對立。

至於「罷瑤」連署書已達5000份，吳思瑤指出，對此她表達尊重，但也向陳重文喊話，應把罷免力氣放到關心市政、北投民意上，「回到自己該關切的領域」，也希望台灣凡事不要過於政治化。

(旺報 )