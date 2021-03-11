丹佐華盛頓(Denzel Washington)、雷米馬利克(Rami Malek) 與傑瑞德雷托(Jared Leto)3位榮獲奧斯卡肯定的演員，共同主演的犯罪心理驚悚片《細物警探》11日起於CATCHPLAY＋影音平台上架播出。

劇情描述丹佐華盛頓飾演警界破案率最高的資深警探狄克，協助雷米馬利克飾演的警察新手吉米，追蹤一樁連環殺人案件，蛛絲馬跡紛紛指向由傑瑞德雷托飾演的嫌疑犯亞伯特，但卻苦無定罪實證，隨著破案時間的壓力，狄克與吉米一方面必須面對自己隨著案情而揭發的黑暗內心秘密，另一方面還得與嫌疑犯周旋在各種挑釁和佈局之中。

此外，楊祐寧、桂綸鎂主演，榮獲第57屆金馬獎4項提名的《腿》將於4月1日愚人節在CATCHPLAY＋、中華電信 MOD 與 Hami Video等影音平台上架。 2人片中飾演甜蜜熱戀並踏入婚姻的夫妻，卻因為一場事故，桂綸鎂踏上瘋狂的「尋腿之旅」。相較於桂綸鎂飾演的錢鈺盈對愛情的執著，楊祐寧透露目前生活中「對女兒很執著」，簡單一句話就讓人感覺到暖暖的父愛。

(中時 )