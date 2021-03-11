港星謝霆鋒近日上直播節目，脫口一句「如果出軌了我是很不能（忍）」，引來網友揣測他與張柏芝的6年短命婚變主因。香港資深記者「香港朱皮」昨(10日)發文說，很多人以為謝指的是張柏芝，但其實搞錯了，又稱謝霆鋒已經跟王菲分手半年，諸多爆料讓外界看了傻眼。

謝霆鋒1999年和大他11歲王菲談姊弟戀，兩人在鏡頭前上演世紀牽手公開認戀，後來低調分手，2006年轉與張柏芝相戀結婚，2011年張柏芝傳出和舊愛陳冠希在飛機上合影，隔年謝霆鋒宣布與張柏芝離婚，由女方照顧兩個小孩，2014年謝霆鋒世紀復合王菲，近年兩人被名嘴、網路傳言多次爆料分手，但都被謝霆鋒正面否認。

王菲先前與謝霆鋒世紀復合。（圖／中時資料照片）

最近謝霆鋒上大陸「直播一姐」薇婭節目，突然脫口表示處女座的他有潔癖、強迫症，最不能忍受的就是出軌，讓眾人頓時尷尬，網友狂猜這句話不是與張柏芝有關，就是放話給最近跟鮮肉粉絲走的近的王菲聽。香港朱皮則表示：「現在霆鋒與王菲已分手半年，霆鋒口中的出軌絕對無法接受，大家心知肚明指的是誰吧？」

香港朱皮發文。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

香港朱皮還說：「很多粉絲以為霆鋒說的是張柏芝，那是搞錯了大方向，三兒子錯有錯著已經長大了，身為父親的霆鋒，還準備9月20日香港開關後復婚，這個時候霆鋒說的肯定不是張柏芝」，一席話爆料謝霆鋒和張柏芝復合有望，然他先前就因亂爆料被Angelababy工作室揚言提告，當時他秒認錯並請求Angelababy放他一馬，這回又脫口鋒菲情變，有待當事人出面釐清。

(中時新聞網)