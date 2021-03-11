搶攻兒童節商機，85度今年推出四款兒童節蛋糕，兩個整膜和兩個切片，其中兩款跟生肖牛年有關，一個乳牛一個起士牛，另外還有小朋友最喜歡的動物小象和獨角獸，造型可愛又夢幻，3/11(四)起全台85度同步上市。

85度C的4款蛋糕中，「浪漫小象」為兩隻擁有愛心耳朵的小飛象，互相拉長鼻子對望，彩色繽紛氣球向上飄，像是在為牠們倆高呼慶祝，這個創意造型蛋糕，用了小朋友心中最愛動物之一的小象巧克力裝飾，再佐以新鮮水果草莓、奇異果和水蜜桃點綴，蛋糕體是以沙哈蛋糕為基底，蛋糕表層和中間夾心使用瑞士巧克力內餡，吃起來香甜可口，絕對能擄獲孩子們的心。

「乳牛小花」可愛的黑白相間乳牛大臉，嘴邊銜著一朵小花露出微笑，加上尖尖立體的耳朵和一對牛角，模樣超可愛，香甜的香草戚風蛋糕中間夾著草莓慕斯及牛奶布蕾，不吃巧克力蛋糕的小朋友很適合品嚐這一款。「獨角獸」是粉紅優雅獨角獸造型切片蛋糕，使用香草戚風蛋糕搭配草莓慕斯與香草慕斯，再夾著草莓果餡，酸甜滋味，好吃又吸睛。

「起士牛」是巧克力小牛，坐在蛋糕上揮手打招呼，模樣超萌，底下搭配香濃綿密的乳酪蛋糕，既可愛又美味，肯定是兒童節必吃款。

(工商 )