去年新冠肺炎疫情肆虐，蛙蛙文創藉機向各大公司職福會及民眾推銷團購「醫療級口罩」，但收款後卻遲延交貨，也不願退款，詐騙達數千萬元，目前至少上千位民眾受害，也已向法院告發遭受該公司詐欺，北市消保官除祭出消費警訊，原訂11日將召開一場大型協調會，但前一天卻突然緊急通知蛙蛙文創負責人李子斌過世，後續協調恐難成立，令消費者萬分錯愕，更不知後續該如何追討。

消保官楊麗萍上午出面證實李子斌的死訊，也向媒體表示，李子斌生前有委託一名代理人負責協調事宜，過世的訊息也是從代理人口中得知，但隨著李的過世，該名代理人等於失去委託人，在法律上也沒有執行職務的效力，目前該公司尚未公布死訊及後續處理辦法，但過幾天應該會有消息，請民眾耐心等待。

楊麗萍說，蛙蛙文創除了由負責人李子斌擔任董事外，也僅有一名股東，所以在董事因故無法執行職務時，依照「公司法」規定，消費者等利害關係人、債權人，可向法院申請指定臨時管理人，以維持公司的營運狀況，因此，臨時管理人選將待法院來審理決定，並由該臨時管理人來負責消費者的後續賠償。

針對賠償進度，楊麗萍指出，北市法務局自1月29日召開首場調解會，共有70名人申請，實際到場僅61位，最後調解成立有43位，其中有39位退款、4位出貨，不成立18位，調解成立約7成，但也有消費者認為，調解會給予的賠償金額方式，根本讓消費者賠慘了，但至少比有去無回好。

楊麗萍表示，北市府至今已受理1033案，並已完成6場調解會，累計近5百名消費者出席，每場調解成立率在6到7成左右，不過蛙蛙文創給的退款方案，給付日期最快也是3月19日，代表目前還沒有任何一位消費者拿到退款。

對此，有受害人淚訴，自己團購金額近十萬元，現在只希望能退款，根本不想要口罩，但隨著李過世的震驚消息傳出，原先談妥的協調方案，恐又會再出現變數，也令消費者的權益再度蒙上一層陰影。

(中時 )