台灣許多農產長期依賴大陸市場，其中鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧、出口大陸占比高達9成5以上，有立委指出，依賴單一市場一定要解套，農產品也會因為出口導致內需產量過剩，若鳳梨要調節產量，應找其他目標市場，也要鼓勵轉作其他作物。農委會主委陳吉仲也表示完全同意。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委進行相關專案報告並備質詢。

民進黨立委鄭運鵬表示，農產品依賴單一市場的情況必須要重視長期問題，鳳梨外銷也要有解套措施，鳳梨產量就在那邊，出口國也在那邊，依賴單一市場一定要解套，大陸3月起禁止台灣鳳梨後，銷陸的5萬公噸就必須自己吸收，近期透過國內自銷、出口日本、多元加工等，目前看來5萬公噸已經達標。

鄭運鵬說，台灣出口產值為3452億美金，但農產品出口產值僅10億美金，只佔0.3％，但農產出口大陸卻有20％，第一是農耕產品，再來是酒類、糕餅等，接著就是鳳梨，20％已經算是過度依賴了，未來若遭遇其他原因斷路，影響會很大。

鄭運鵬指出，台灣鳳梨2012年開始出口中國大陸，是因為大陸與菲律賓在黃岩島主權出現紛爭，便以禁止菲律賓鳳梨輸入來制裁，也透過進口台灣鳳梨來打關係，但是2016年菲律賓總統杜特蒂訪陸後又恢復了進口。

他說，台灣鳳梨之後還能輸出大陸是因為品質好，是市場機制的緣故，但過度依賴有天會可能會被掐死，鳳梨出口大陸高達9成以上，被禁絕對不是巧合。農產品也因為內需過剩而透過出口調節，如果鳳梨產量需要調節，這需要和農民溝通，不只是找其他目標市場，也要鼓勵轉作其他作物。

陳吉仲回應，完全認同針對減產轉作的建議。

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(中時 )