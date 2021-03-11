為抑制短期炒房，行政院會今天通過「房地合一」所得稅法修正草案；行政院長蘇貞昌強調，政府是「打炒房、不是打房」，「打有效、不是打高空」。

為抑制短期炒房，行政院會今天通過「房地合一」所得稅法修正草案，修正「短期持有」的定義；個人、法人持有2年內賣房將課45%；持有超過2年、未逾5年課35%；全案將送立法院審議，草案的施行日期由行政院定之。

行政院發言人羅秉成在行政院會後轉述蘇貞昌談話指出，為了讓人們都有一間遮風避雨的住所，政府除了興辦社會住宅、擴大租金補貼，推動包租代管，更提出「健全房地產市場方案」，希望遏止房價不當哄抬，落實居住正義。

蘇貞昌指出，先前政府一再提出對策，包括內政部稽查紅單炒房、修正實價登錄，讓不動產交易資訊更透明，財政部修正「所得基本稅額條例」，杜絕鑽營規避不動產交易稅，金管會督促銀行採差別或審慎授信，中央銀行也進行選擇性的信用管制，防範銀行信用資源過度流向房地產。

蘇貞昌說，今天政府再提出「所得稅法」修正，就是要對於短買短賣的投機行為有效遏止，所以把期限延長、把稅額增加；同時也要遏止利用行為，像是利用公司股權買賣房屋，進而規避高稅率這種不當的交易、投機行為。希望從各種有效的方法，遏止不當投機炒作房市、避免增加人民的負擔，讓辛苦努力的國民，都能夠早日獲得遮風蔽雨的住所。

蘇貞昌強調，政府是「打擊炒房、不是打房」，「打有效、不是打高空」。

他說，全案送請立法院審議後，請財政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並加強對國人說明，讓國人能夠瞭解、支持，並且對於相關的運作，繼續提出有效的辦法，讓政府的美意、國人的努力，能夠早日獲得好的成果。

(中央社)