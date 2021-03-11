應日系同學開心與遠端的外國同學打招呼。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

應日系同學透過視訊進行跨國交流，暢談動漫產業。（義守大學提供／李侑珊台北傳真）

在疫情衝擊下，國際交流仍不間斷，義守大學應用日語學系攜手日本長野縣立高中、美國科羅拉多州鷹冠高中（Eaglecrest High School），共同舉辦「三校線上日本動漫產業及作品研習會」，互相切磋語言能力，增加實戰經驗。

義大應日系大一同學與長野高中、鷹冠高中同學進行「三校線上研習會」，由學生自行挑選喜愛的動畫作品為主題，透過PPT進行簡報，全程以日文討論溝通，探討動漫作品受喜愛的原因、市場販售狀況與作者想表達的理念等。

義大應日系主任李守愛表示，該系向來與日本學校往來密切，每年近４萬多名來臺修學旅行的日本高中生中，平均近500人次的日本同學會前往義大「應日系」交流；李守愛主任指出，日本的動漫產業發達，廣受全球年輕人喜愛，希望藉此搭起彼此溝通的橋樑。

長野高中校長宮本隆指出，透過視訊研習會可增進三校同學情誼，並擴大國際視野；規劃此次研習活動的長野高中老師小宮山潤表示，希望此次活動能促進跨國交流，透過學生共同喜愛的事物，激發彼此想像力，激盪出新的作品。

義大應日系大一同學彭思祥已通過日本語能力檢定二級，他表示，經過這次遠距交流，發現學習不僅限於課本，更著重實際交流與應用，從中了解自己的不足，進而強化語言能力；郭名倫同學指出，「學習語言就是要講才會進步」，透過外國同學除了認識許多新單字，也學習如何適當使用文法，受益良多。

(旺報 )