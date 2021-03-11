國政基金會11日舉辦「新冠肺炎疫苗發展瓶頸及解決之道」第7場座談會，討論目前最熱門的疫苗保護力及電子疫苗護照問題。基金會永續發展組召集人、前立委陳宜民詢問：為何長者施打順序一直被往後擠，前面塞了很多維安人員？「難道政府認為台灣會發生大流行，癱瘓社會運作嗎？」

疾管署副署長羅一鈞則表示，疫情是滾動式修正，台灣內部安全，因此讓第一線人員優先施打，避免傳入社區。另外依照以往經驗，長者流感疫苗接種率只有一半。

陳宜民表示，疫苗分配的優先順序是國際議題，中央流行疫情指揮中心最新排序把 65歲以上長者排第8順位，排在長者之前是軍警等維安人員、特殊需要出國者、社會運作需要者等等。「3個月前指揮中心可不是這樣，65歲以上排第4順位，之後卻一直被往後擠。」

「政府不尊重人命！」陳宜民表示，台灣的作法值得商榷，眾所周知，年紀愈大得到新冠肺炎的死亡率愈高，美國施打順序是醫事人員優先，65歲以上是第二，英國也是這樣，台灣為何背道而馳？如果指揮中心覺得台灣的長者人數太多、疫苗不夠，那先打75歲或80歲以上，但不要把長者排序往後擠。難道政府認為台灣會發生很大流行，癱瘓社會運作嗎？這些維安人員都很年輕，真的需要這麼快施打嗎？

羅一鈞回應，疫苗接種順序是去年當時訂定，當時長者是第4順位，但之後滾動式調整認為應該先注重第一線人員，避免傳入社區。且從過去接種流感疫苗的經驗，即使這麼常規且安全的疫苗，65歲以上接種率也只有5成。

(旺報 )