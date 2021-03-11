美國財政部於3月10日週三美東下午1點拍賣380億美元10年期基準美國國債。由於這事關美債殖利率走勢甚至是股市的動向，投資者對此非常關注。

有分析稱，本次拍賣結果「不慍不火」，知名金融部落客Zerohedge則認為本次拍賣屬於「非常出色」，他表示：

得標利率為1.523%，高於2月的1.155%，也是2020年2月以來最高。衡量需求的投標倍數為2.38，略高於上個月的2.37，過去六次拍賣均值也是2.37。

包括外國央行在內的間接購買人（indirect buyers）獲配了總售出規模的56.8%，遜於此前的60.6%，但明顯好於上個月七年期美債拍賣時創2014年來最低的獲配比例。

包括聯準會和其他美國聯邦政府實體在內的直接購買人（direct buyers）獲配了總售出規模的17.8%，略低於此前的18.9%。

不過，也應注意到，本次拍賣顯示對10年期美債殖利率的需求不算強勁：

得標利率比美東下午1點拍賣截止時的預發行殖利率（when-issued yield）1.513%高出1個基點。通常，若截標殖利率大於拍賣截止時的同期限美債殖利率，代表美國財政部不得不將債券出售給出價低的投標人，這是拍賣時需求端疲軟的表現。

同時，具有購買所有未能拍出國債以防止拍賣流產義務的一級交易商（primary dealers）獲配比例升至25.4%，創去年11月以來最高。

拍賣結果出爐後，市場風險情緒短線得到提振，10年期美債殖利率走低。

那指一度短線轉跌，隨後轉漲0.2%，道指維持逾400點漲幅，標普漲幅擴大至0.7%。但40分鐘後那指重新轉跌，標普和道指維持漲勢。

10年期美債殖利率短線下行逾1個基點，日內整體跌幅擴大至3個基點，下逼1.51%，交投3月3日以來最低。40分鐘內日內跌幅擴大至近4個基點，並跌破1.51%。

兩年期美債殖利率短線上揚0.6個基點，最高觸及0.1568%，脫離標售結果出爐前錄得的日低0.1508%，隨後迅速跌回日低，日內跌超1個基點。

而在拍賣前的一個小時裡，衡量市場通脹預期的指標：美國10年期通膨保值國債（TIPS）損益平衡通脹率上行4個基點，升至2.26%，創2014年中旬以來的近七年新高。

稍早公佈的消費者物價指數CPI名目數據較上月增0.4%，符合預期，較去年同期增1.7%創13個月新高，但排除食品和能源後的核心CPI同比增1.3%，遜於預期的1.4%，較上月漲0.1%，僅為預期的一半。

這本來令美債殖利率短線下行，美股午盤時、重要拍賣發生前，10年期美債殖利率日內下行2個基點，交投1.52%一線，30年期美債殖利率下行近一個基點，並跌落2.26%。

分析指出，自1月以來，較高的通膨預期是美債殖利率飆升的驅動力之一，投資者正在尋求線索，即經濟增長前景改善帶來的潛在物價壓力會否促使聯準會加息。

除了今日的380億美元10年期美債標售之外，當地時間週四還將公佈240億美元的30年期美債債拍賣結果，屆時是否會有意外，依然需要高度關注，或對未來幾周的市場情緒產生重大影響。

(中時新聞網)