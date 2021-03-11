台中市梧棲區港埠路一段的巷弄裡，明晚（12）將舉辦祭空棺儀式，家屬透過臉書公告訊息，提醒民眾若有忌諱，可暫時避開該路段。（圖／翻攝自臉書）

民間習俗中，若家中1年內有2位親人往生，在第2位往生親人出殯時會請師父進行「祭空棺儀式」，象徵送走第3位亡者，保佑家人平安；台中市梧棲區港埠路一段的巷弄裡，明晚（12）將舉辦祭空棺儀式，家屬透過臉書公告訊息，提醒民眾若有忌諱，可暫時避開該路段。

臉書近日流傳1則臉書貼文，台中1戶人家張貼公告表示，「因家中一年兩度舉辦長輩告別式，為了後代平安，依照習俗需要另外舉行祭空棺儀式」，而地點位在港埠路一段附近的巷道內，附近即為梧棲星期五夜市；家屬表示明天大約9點半左右開始祭拜活動，請民眾若有顧慮需避開路段。

據悉，台中清水分局警方也證實此事，該戶家屬日前已申請路權，儀式將進行到晚間9點結束，屆時警方也將派員巡視。

根據民間習俗，祭空棺儀式又稱「祭三喪」、「祭草人」，家中1年內有2位親人往生的話，在第2位往生親人出殯時就會請師父進行祭空棺儀式；需準備1具等比例縮小的紙棺材，內放紙紮人或草人代表第3位亡者，過去的傳統做法需準備雞血替紙紮人開光、鴨血來壓煞（台語音似「壓煞」），法師會抓鴨子在空氣中來回揮舞，以「帶路鴨」化解煞氣；但近幾年動保意識抬頭，血大多使用硃砂代替。待師父進行完祭空棺儀式後，便會將紙紮人放進紙棺內，再用符令封棺，接著就可焚燒紙棺，象徵送走第三位亡者。

(中時新聞網)