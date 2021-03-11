彰化縣副縣長林田富才剛上任，遭到釣魚網站入侵，臉書轉載110篇來未經證實的農場貼文，林田富緊急封閉個人臉書，澄清已多年未在臉書貼文，是遭到釣魚網站入侵。
彰化縣副縣長的林田富日前才回鍋不久，3月2日到職履新，並在主管會報中與局處首長正式相見。目前正忙碌深入縣政各項議題和事務，個人臉書竟遭入侵。
林田富表示，這些貼文他都沒看過，不知道怎麼釣上他來轉發，已經關閉臉書，等完成資安評估安全，會盡快重新開啟臉書，協助縣政推動行銷確實和必要的資訊，增加和縣民的互動。
(中時 )
彰化縣副縣長林田富才剛上任，遭到釣魚網站入侵，臉書轉載110篇來未經證實的農場貼文，林田富緊急封閉個人臉書，澄清已多年未在臉書貼文，是遭到釣魚網站入侵。
彰化縣副縣長的林田富日前才回鍋不久，3月2日到職履新，並在主管會報中與局處首長正式相見。目前正忙碌深入縣政各項議題和事務，個人臉書竟遭入侵。
林田富表示，這些貼文他都沒看過，不知道怎麼釣上他來轉發，已經關閉臉書，等完成資安評估安全，會盡快重新開啟臉書，協助縣政推動行銷確實和必要的資訊，增加和縣民的互動。
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