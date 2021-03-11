苗栗火車站東站新建公廁被發現會反射廁所內隱私，苗栗縣政府將請承包商檢討改進在辦理驗收。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府執行「城鎮之心」計畫，辦理苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，重新塑造門面景觀，但有民眾發現，東站新建公廁的屋頂天窗入夜後鏡子反射，如廁情形被看光光，11日台鐵苗栗站緊急封閉廁所。縣府水利處表示，工程還在驗收階段，將請承包商檢討改善，待整體改善後再辦理驗收。

網友在苗栗火車站實測發現，東站新建公廁天花板竟會反射廁所內的一舉一動，影片PO上臉書社團「苗栗大小事」，不少網友驚呼，「這太前衛了吧」、「以後上廁所要撐傘嗎」。

台鐵苗栗站表示，東站新建公廁為苗栗縣政府施作的「城鎮之心」苗栗車站周邊改造計畫工程計畫項目，1日接獲民眾陳情，2日已行文縣府請求改善，期間為保障旅客隱私在未完成改善前，將暫時封閉該公廁，並張貼公告，引導旅客到2樓使用。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃說明，設計師設計玻璃天井，是為了在白天能夠增加自然採光，但透明玻璃到夜晚經室內燈光投射造成玻璃反射，如同鏡子般，目前工程仍在驗收階段，先請承包商檢討改善，目前可能先以貼壁紙方式暫時遮擋，後續考慮更換玻璃材質等改善方式，之後再辦理驗收。

(中時 )