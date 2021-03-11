愛狗人士注意，遛狗牽繩是美德，必要時也能免除法律責任。高雄林姓婦人走在路上冷不防被一隻回頭的德國狼犬嚇到、跌倒在地受傷，怒吿飼主沒幫狗帶嘴罩。高雄地檢署認為，飼主以牽繩控制狼犬得宜，狼犬也非危險犬隻不用戴罩，全案偵結不起訴。

2020年3月，林女在七賢二路一處人行道上遛狗，與林婦錯身時，狼犬疑似回頭、嚇到林婦，讓林婦嚇到當場向後跌倒，導致第五腰椎壓迫性骨折。林婦認為林女沒有牽好狼犬，也沒讓牠戴上嘴套，狼犬才張嘴、作勢要攻擊她，林婦怒告林女過失傷害。

林女不否認自己遛狗嚇到林婦，但她強調，有用鐵鍊繫好愛犬，依法德國狼犬也並不需要戴口罩。

檢方勘驗現場監視器畫面發現，林女帶狗外出時全程都有繫繩，且也將狼犬控制在身側1公尺內。事發當時，狼犬正在人行道旁的草叢嗅聞停留，林婦從林女身邊經過時，吸引狼犬注意，導致狼犬突然回頭，但其前腳並未離地做出前撲動作，還沒張嘴就被林女用牽繩控制制止。

檢方認為，林女已善盡監督犬隻義務，且德國狼犬也不屬於農委會公告攻擊性寵物，出入公共場所也不用戴嘴套，林女愛犬也從未有攻擊人或動物的前科，林女也未放任狼犬在公共空間活動，難認林女有「應注意而不注意」過失，全案偵結後處分不起訴。

(中時 )