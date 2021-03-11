新衛星照顯示 中方已沿著喜馬拉雅山與印度和不丹的爭議邊境區大興土木

北京在南海吹沙造島，致力擴權的戰術成功後，如今正加快在喜馬拉雅山邊界複製同樣的模式。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）旗下「戰略家」（The Strategist）網10日的分析指出，中方正積極在爭議邊界興建許多新村莊，以擴大或鞏固對相關戰略要地的控制。而印度，不丹和尼泊爾也都極力主張，這些要地在自家境內。

而凸顯北京致力在這些荒蕪，杳無人跡邊境地區移民，其實具有戰略意義的，就是中方大規模在當地興建從電子作戰情報站，防空站到地下彈藥庫等軍事設施。

雖然北京和新德里為了降低邊境緊張，最近進行會談，並雙雙從班公湖對峙區撤軍，但數以萬計解放軍仍與印度部隊僵持不下。而中方拚命進行軍事化村莊建設，則重新引發了區域對北京擴張主義戰略的關注

而去年5月起中印一再爆發小衝突，就是因為印度發現，解放軍偷偷佔領了拉達克（Ladakh）邊境區的數處山頂，還有其他戰略制高點。分析指出，中方新建的喜馬拉雅山區邊境村莊，就等於南海的人造島，北京不發一槍一彈，就重畫了地緣政治地圖。

北京不靠公開武裝衝突，而藉由不對稱或混合戰，在南海進行擴張。分析說，如今北京正把這套用在喜馬拉雅山邊境上。據《南華早報》（South China Morning Post）引述中方政府文件報導，北京打算在喜馬拉雅山爭議區興建624個邊境村莊。中共以「扶貧」為名，硬把西藏牧民遷到這些與世隔離的高海拔新邊境村莊。此外，他們還指派漢族黨員入駐這些村莊，來監督這些藏族。

(中時新聞網)