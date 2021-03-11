知名食品公司桂冠11日宣布，攜手日本超夯的動畫「PUI PUI 天竺鼠車車」合作，成為與天竺鼠車車正式聯名的第一個台灣品牌，雙方將於4/12～5/9在華山1914文化創意園區，推出全台獨家期間限定的「桂冠x天竺鼠車車聯名體驗店」，現場也將推出多款聯名周邊商品，還有手作天竺鼠車車湯圓課程，可望成為親子、年輕客群朝聖新熱點！

桂冠表示，這是該公司1970年創立以來，第一次跟IP肖像聯名，也是新的行銷嘗試。雖然距離體驗店開幕時間還有一個月，但「桂冠x天竺鼠車車聯名體驗店」即日起開放網路報名預約，民眾可至活動網站預定日期及時段，或於活動期間至現場領取號碼牌入場，且入場民眾皆可免費品嚐每日限量的桂冠湯圓乙碗，同時，只要在現場寫下心願便利貼，還可獲得限量「車車防疫口罩」乙枚。

桂冠並指出，該店也將展示多款聯名限定周邊商品，包含PUI PUI 造型野餐墊、限定陶瓷湯碗組、造型保冷袋、桂冠湯圓禮盒組等，只有親臨現場的消費者才能預購；現場消費滿額還有機會獲得達人老師教學的「手作天竺鼠車車湯圓」課程，要讓消費者有拿、有吃又能玩。

除了此次聯名店外，桂冠湯圓之前也跟許多品牌合作推出創新口味搶市，桂冠表示，例如2017年和日本百年品牌辻利茶舖合作的「辻利抹茶湯圓」，2018年與米其林三星君品頤宮獨家合作推出「黃金流沙湯圓」，2019年好評加碼再推出「辻利抹茶包餡小湯圓」、「辻利日式雙享甜湯組」、「吉比花生雙醬湯圓」，以及2020年推出的「森永牛奶糖包餡小湯圓」等，每一次上市都掀起話題。

(工商 )