阿里山櫻花季登場，擁有阿里山腳下最美飯店美譽的天成文旅-繪日之丘自即日起至4月7日止推出「櫻姿綻放 樂遊阿里山」三天兩夜住房專案，入住精緻客房8,600元起、親子三人房10,000元起、溫馨家庭房11,600元起，另依房型規定入住人數贈送「阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊」活動，前往阿里山著名遊園小火車沐浴自然林中，品嘗享譽全台的奮起湖鐵路便當，領略鐵道文化漫遊，暢遊嘉義檜意森活村，體驗舊時林業村日式宿舍小町的風貌，來場最難以忘懷的嘉義「偽京都」之旅。

阿里山櫻花季期間，31種櫻花陸續綻放、粉嫩了整個阿里山山頭，藍紫色紫藤花亦同步盛開，旅人可以搭乘阿里山小火車漫步森林中，同時觀賞粉嫩幼櫻與紫藤瀑布交織成的繽紛場景，盡情享受春日限定的櫻之呼吸森活旅行。

天成文旅-繪日之丘，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐…等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，搭配代言人嘟比錯落在公共空間中，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象，讓旅人們能夠在繁忙的旅途中，帶給旅客像回「家」般無壓自在的舒適溫馨氛圍。

天成文旅-繪日之丘「櫻姿綻放 樂遊阿里山」三天兩夜住房專案，依房型規定入住人數贈送「阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊」活動，活動內含入住次日豐富行程，包括上午從飯店出集合發前往奮起湖老街、阿里山森林遊樂區賞櫻、檜意森活村感受嘉義櫻姿綻放的自然美景外等行程外，住宿期間內另依房型規定入住人數贈送兩日早餐，住客更可在每日下午3點至晚上7點半於大廳免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，還可使用全新登場的嘟比碰碰車設施。

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