霸氣入手好市多12萬金飾組，女曝連買2次理由，網一看超羨慕。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

阿姨我不想努力了！一名女網友發文表示，逛好市多看見一組12萬的金飾品，她很喜歡想買給未來的兒媳婦，詢問過對方意見之後，連比價都忘記就霸氣結帳了，引發網友熱烈討論，不少人羨慕喊話是否還缺媳婦，另也有人指出，其實在好市多買貴了，與外面的金價相比貴了2萬多元，也就是說這些錢都是製作成飾品的工錢，去銀樓買可能比較省。

一名女網友昨在臉書社團《好市多商品經驗老實說》發文分享，這是她第二次再好市多買金飾，而今年她因為要娶媳婦，所以有購買套組的需求，結果逛好市多意外看到這個金飾套組，她看了很喜歡，詢問過年輕人的意見之後，就霸氣的結帳了。

女網友表示，買完以後才想起忘記與外面的金價作比較了，因此想詢問「目前的金價為何？」引發網友熱議，不少人覺得原PO買貴了！因為這款金飾重17.70錢，而昨（10日）的金價是一錢5900元，因此價格應是104430元，而好市多賣124699元，意即工錢為20269元。其實去銀樓買可能比較便宜，不過在大賣場買比較有保障就是了。

霸氣入手好市多12萬金飾組，女曝連買2次理由，網一看超羨慕。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

不少網友看了原PO大手筆買金飾的行為則羨慕直呼，「阿姨，我不想努力了」、「就想問一句，阿姨你還有沒有缺媳婦」、「有錢真好，付錢了再問金價」、「現在還會這麼大手筆買金飾送媳婦，好婆婆」、「覺得很棒，結婚戴起來很有氣場」。

不過，有網友認為，買金飾不如去買金條，因為工錢有點貴，而且現在的年輕人其實不太喜歡戴金飾，因此這套飾品可能除了婚禮當天會拿出來戴以外，其他時間應該都會被收起來放著。甚至還有人開玩笑說，之前逛好市多還曾聽過路人說，買東西可以全額退費，結完婚再拿回去退，比用租的還便宜。

另也有網友表示，其實買純金飾品的重點是喜歡大於價格啦！因為售價都包括製作雕刻的工錢，只能說禮物的心意無價，而且都已經買了，也不用去計較價格。

(中時新聞網)