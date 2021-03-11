味全龍今年將進軍中職一軍賽場，今天記者會宣布年度口號「龍躍再現」，並由味全龍的帥氣龍將們王維中、劉基鴻、曾陶鎔、吳東融展示全新視覺的主、客場球衣，也發表新科技服務，還「開箱」全新的天母棒球場。

王維中、曾陶鎔展示主場白色球衣，王維中說：「很開心能夠在我中職第一年球季穿這麼好看的球衣，去年一整年沒有比賽，很期待能夠在一軍賽場上對決其他對的好手跟好朋友。」曾陶融曾陶鎔則表示，球衣上的直線線條更是經典的展現。

去年因擴編選秀改披龍袍的吳東融則與強打劉基鴻展示黑紅的客場球衣，吳東融認為，這套球衣很像自己國小的球衣，感覺就像是回到打球的起點，「自己又是剛轉隊，是個全新開始，也希望可以帶領學弟們打出好成績。」

除了公布全新球衣外，精心整建的天母球場也在今天首度對外「開箱」，球場以紅色為主視覺，也自1999年啟用後從無觀眾席的外野新增左、右外野「外野野餐區」，球迷未來將可邊享受美食邊欣賞比賽。

味全龍表示，野餐的構想來自創辦人魏應充，主要是棒球經濟生態圈其中一環是希望帶動家庭健康休閒娛樂。

除紅色視覺與外野野餐區外，球員休息室、重訓室都有重新整建；觀眾席上增設環狀LED螢幕、座椅也加裝杯架，強化球迷看球體驗；4樓的貴賓室包廂共有1大8小間，最大間的包廂為全台第1個智能VIP室。

受邀出席記者會的台北市副市長蔡炳坤表示，體育局於109年投入8000多萬元進行天母棒球場整修，施作球場人工草皮和排水改善工程，並於同年與味全龍球團以民間自提方式合作，由球團投入逾4500萬元進行球場整修，打造主隊專屬空間。

今年味全龍隊在天母棒球場共安排31場主場，主場開幕週活動將在3月26日引爆。球團今天公布開幕週特別票價，開幕戰(3月26日)將贈送全新視覺毛巾，週末兩天(3月27、28日)入場的球迷則可分別獲得「龍躍紅」與「龍躍白」專屬應援T，客隊應援設在一壘側靠外野區域。

整建後的天母棒球場今天首度「開箱」。（季志翔攝）

天母棒球場首度新增左、右外野「外野野餐區」，球迷未來將可邊享受美食邊欣賞比賽。（季志翔攝）

天母棒球場智能VIP室。（季志翔攝）

味全龍周邊商品。（季志翔攝）

天母棒球場味全龍球員休息室。（季志翔攝）

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