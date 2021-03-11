台北股市今(11日)開高走高，終場加權股價指數以16179.56點作收，大漲267.89點，台積電開低後隨即一路走高，收盤上漲12元，收609元，電子、傳產、金融全面走升，成交量也回到3000億元之上。

台股早盤以15947.21點、小漲35.54點開出後，金融類股率先發動攻擊，富邦金、國泰金跳空開高，股價躍升至今年來新高，塑化等傳產股也同步走揚，盤中大單持續敲進，指數一路走高，一度來到16216.22點，上漲超過300點，收復5日線、10日線、月線。

台積電開盤受ADR下跌影響，小跌1元，以596元開出，隨著買盤進駐，台積電不僅重新站回600元，一路漲到612元，股王大立光股價一度上漲70元，來到3505億，聯發科、聯電等都有3%以上的漲幅，國巨、華新科等被動元件也吸引買盤，電子股止穩回神加入上攻行列。

法人表示，美股因紓困法案通過上演慶祝行情，台股也受到激勵，開盤後立即衝上萬六，近期半導體、電子類股雖大幅修正，但整體而言，類股輪動仍健康，資金僅是獲利了結，轉進傳產、金融等落後補漲產業，只要資金持續充沛、基本面展望不變，大盤仍有機會再向上。

周三美股漲跌互見，美國總統拜登提出的1.9兆美元紓困法案獲眾議院通過，加上最新經濟數據降低對通貨膨脹的疑慮，激勵10日道瓊工業指數一路走升，終場大幅上漲464.28 點，漲幅1.46%，收在32297.02點，以科技類股為主的那斯達克指數早盤雖上漲，但終場小跌4.99點，以13068.83點作收，標準普爾500指數收盤上漲23.37點，收在3898.81點，費城半導體指數終場也下跌52.89點，收在2879.32點。

(中時新聞網)