高雄市長陳其邁11日上午前往苓雅區關心蔡姓產婦，同時體驗月嫂煮月子餐，陳其邁表示，每個月嫂都必須接受240小時的專業訓練，是非常專業的月嫂服務，請婦女朋友多多利用。（林雅惠攝）

受新冠肺炎疫情影響，不少產婦放棄到月子中心坐月子，而是選擇到宅的月嫂服務，高雄市長陳其邁11日上午前往苓雅區關心蔡姓產婦，同時體驗月嫂煮月子餐，陳其邁表示，每個月嫂都必須接受240小時的專業訓練，是非常專業的月嫂服務，請婦女朋友多多利用。

陳其邁表示，月嫂是提供到府的服務，從過去市長陳菊任內就開始在做，也是高雄新創的作法，一方面也讓婦女有二次就業機會，現在高雄市的月嫂服務，第1胎大約等值2萬塊，第2胎4萬，第3胎6萬的服務。

陳其邁說，坐月子有科學醫學根據，能夠把身體調理好，包括飲食及減輕產婦照顧嬰兒的負擔，這樣媽媽就有信心再生第2胎，到宅月嫂是最貼心的一個服務，請媽媽們多加利用，今天來也是鼓勵蔡姓產婦繼續生第4胎，讓小朋友能夠多一點。

不過這8年來，高雄市新生兒並沒有增加太多，是否有更具體的辦法？陳其邁強調，媽媽想生第2胎會有很多考量，因此增加公托比例或教保服務，幫助媽媽負擔減輕，媽媽就願意多生幾個。

陳其邁表示，高雄市目前包括公托跟托育家園，希望明年可以達到51家，這個數量就可達到全國6都第3名，因此市府要快速增加公托的比例；另公共化的教保服務，在今年年底就可以達到40％，這也是他選舉的政見，希望能夠營造一個從生育到學齡前到小學整體的好環境，媽媽就有信心可以多生幾個小孩。

陳其邁強調，最後當然包括整個經濟基礎，整個產業的轉型及擴大就業，如橋頭科學園區、亞洲新灣區及傳統產業數位轉型，在青年創業就業，都在他上任後，充分利用青年創業基金，能夠協助更年輕人在高雄能創業就業。

(中時 )