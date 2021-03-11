上緯投控（3708）去年上半年因新冠疫情衝擊，營運動能明顯受阻，所幸，下半年大陸經濟復甦，營運急起直追，全年毛利率17.67％，比前年18.56％下滑，稅後淨利6.26億元，年減24.1％，EPS6.81元。董事會決議通過配發現金股息3.5元，配發率51.39％，殖利率僅達2％。股價反映股利政策偏低，逆勢下挫。

分析師指出，上緯先前因出售風電事業持股，增添帳上收益，惟先前風力發電投資多有負債，釋股利益並非全面活絡企業資金，加上後續又有兩岸擴產，資金仍須籌措規劃，方有大陸子公司掛牌等安排，顯示企業資金並非充足活絡，以致近年帳上獲利多無法以高配發股利政策回饋股東。投資考量多以短線業績表現，波段操作為宜。

風機朝大型化、輕量化發展，碳纖維複材逐漸取代傳統玻璃纖維，成為風機葉片新材料，包括MHI Vestas、金風等風機製造商已陸續導入應用。為此，上緯投控持續推展兩岸碳纖維複材擴產、銷售布局。

上緯投控估算，2023年將有過半風機導入碳纖維，產值上看220～270億元，而2023年葉片樹脂市場（不含黏著劑），產值約280～340億元。

上緯投控碳纖維複材營收占比已提升至20％。今年兩岸啟動擴廠，台灣擬新增5條產線，預計第二季開出；大陸江蘇廠今年可望再增14條產線，預計下半年陸續開出。

(工商 )