全民挺台灣鳳梨，卻有傳統市場傳出1顆鳳梨賣到100元，量販、超市今（11日）皆表示賣場鳳梨價格平穩，部分有優惠，並以通路當第一線為全民把關，雖盛產季未到，仍堅持引進品質佳的鳳梨，不讓消費者在挺農民的同時權益反而受損。

家樂福近期鳳梨進貨約4.5萬公斤以上，高雄/屏東TAP產銷履歷金甲武士金鑽鳳梨5日至8日有55元優惠價，搭配買指定小家電每滿千元送1顆鳳梨活動，銷量增2成，由於之前是假日促銷，目前因貨量關係，暫時無法有促銷活動，並強調不會哄抬價格。

家樂福高雄/屏東TAP產銷履歷金甲武士金鑽鳳梨，每顆1.2公斤69元。（家樂福提供）

有消費者上周假日想去家樂福買鳳梨發現沒貨，家樂福表示，假日補貨有時間差，會有部分時段短缺，但都盡可能補足。目前家樂福嚴選鳳梨1.2公斤69元、金甲武士鳳梨1.2公斤69元、快樂履歷鳳梨1.5公斤69元。由於近期進貨已賣得差不多，後續看農民收成情況會隨時進貨。

根據全聯觀察，目前還未到鳳梨盛產期，但市場需求高，使得市面上的價格差異大，全聯販售的鳳梨熟度與品質皆有保證，並以契作方式穩定售價，一款是國產鳳梨 一款是金牌果園外銷的鳳梨，目前國產鳳梨每顆仍是55元。

愛買「台農17號屏東金鑽鳳梨」，品質達外銷等級，23日前2顆99元。（愛買提供）

愛買「台農17號屏東金鑽鳳梨」，品質達外銷等級，2顆99元，統計2月25日至3月10日已售出1萬多顆，目前仍維持2顆99元的售價至23日。

(中時 )