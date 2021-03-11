台南市1家水產業者在浸泡海鮮時，以工業鹽取代將原本該使用的食用鹽，再將食品販售給餐飲業者或送到永康區兵仔市場的自家攤位販售，至少7年，台南地檢署11日已違反食安法將洪姓夫妻業者提起公訴。

洪姓業者經營水產品批發、零售，平時主要對外販售蝦仁、蛤蜊等海鮮產品，為延長海鮮保存期限，會以鹽巴醃漬防腐，洪、陸兩夫妻卻以較便宜的工業鹽，取代食用鹽醃漬，再將產品販售給餐飲業者，與送到永康區兵仔市場內自家陳設的水產攤位拍賣。

有水產同業表示，鹽巴在市場上分粗鹽與細鹽，粗鹽再細分工業用與可食用，工業鹽與食用鹽兩者不同在於前者經過更多道加工處理，工業鹽的雜質含量較多，含鹼與重金屬量較高，價格卻是食用鹽的3分之1。

業者表示，很多同業以為一樣都來自海水，明知違法卻不以為意，使用工業鹽來降低成本，在水產界屬普遍現象。

台南地檢署表示，不肖海鮮業者為降低成本，違法使用添加物，已違反食品安全衛生管理法第15條，非供食用的原料，不得用於食品的產製，為保障大眾食安權益，避免身體遭受無法回復的危害，依法對業者提起公訴。

(中時 )