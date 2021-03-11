公懲會前委員長石木欽案重創司法威信，其中關鍵角色富商翁茂鍾的日記更詳載行賄官員，被稱「死亡筆記本」，引發社會關注。立法院司法法制委員會今天成立「翁茂鍾案真相調閱專案小組」，即日起運作至5月31日止，由民進黨立委黃世杰擔任召集人。

朝野立委今天協商小組運作要點，並達成共識，調閱小組運作期間自2021年3月11日至5月31日，但經小組決議得延長之；而調閱小組成員行使查閱職權時，應親自為之，並署名於查閱登記簿，查閱人員應負保密之義務，對機密文件不得抄錄、攝影、影印等複製，也不得將文件攜出或洩漏。

調閱文件的範圍則包括司法院、法務部、內政部警政署及其所屬等相關機關，小組會議召開時，得邀請被調閱文件的機關首長率同有關人員列席說明。被調閱對象在調閱期間，應指派專人將調閱文件送達指定場所並負保管責任。

調閱小組會議須有委員3分之1出席才能開會，出席委員過半數之同意才能決議，在場委員不足3人者，則不得議決。

朝野立委討論過程大致都有共識，民進黨團總召柯建銘也強調要全面調查審、檢、警、調，「沒有人有心要掩飾這件事」；不過朝野在小組召集人是一個人還是兩個人上有爭論，國民黨團總召費鴻泰認為應該大方點，採取雙召委制，但民進黨團堅持單召委，表決後維持單召委，並由民進黨立委黃世杰當選召集人。

(中時 )