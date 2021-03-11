台股今（11）日在科技股領軍下強彈近300點、站回「萬六」關卡。凱基投顧認為，全球科技股雖充斥投機狂潮，但多數個股均有堅實獲利支撐，多頭派對並未結束。而台股短期雖偏空，但長期牛市結構並未被破壞，對今年長線高點維持17500點不變。

凱基投顧表示，去年以來全球科技股大漲、散戶對GameStop等各種股票大規模投機行動、SPAC（特殊目的收購公司）上市熱潮和比特幣狂飆，顯示全球科技股充斥投機狂潮。雖然投機狂潮最終引發泡沫破滅是歷史宿命，但目前並不存在此導火線。

凱基投顧指出，現階段科技股有堅實獲利支撐，且正迎來數位經濟、5G升級、汽車電子化等結構性趨勢，不應完全類比20年前網路時代狂飆的科技股。而每次的泡沫破滅都是被央行升息觸發，每次大幅度中期修正則均由突發性系統風險引起。

目前美國聯準會最新基礎利率維持史上最低的0～0.25％，且QE政策持續，凱基投顧認為不存在泡沫破滅條件。是否引發中期大幅度修正，則須觀察科技業是否發生庫存調整、聯準會是否釋出QE縮減或退場訊號、美國總統拜登是否提高企業所得稅等3變數發展。

近期美債殖利率走升引發科技股重新訂價壓力，使台股短期投資氣氛偏空。不過，凱基投顧認為，此舉通常印證景氣已從谷底翻揚階段步入中後期階段，將伴隨通膨增溫與利率上揚，有利經濟解封受惠股、周期性類股與金融股等企業獲利好轉，支撐長期牛市結構。

而科技股在完成估值修正和部位調整後，將再次加入長期牛市派對。凱基投顧認為，通膨增溫時期通常是景氣最熱絡階段，所有類股均會雨露均霑，形成科技股與非科技股類股輪動最健康且最良性階段，目前正處此階段。

凱基投顧認為，台股長期牛市結構健康，今年長線高點仍維持17500點不變。不過，近期須密切關注未來3～6個月指數是否出現中期修正的機率及時點，短期選股重心聚焦經濟解封受惠股、周期性類股與高股息成分股。

(時報資訊)