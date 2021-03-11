黃遠期待能和謝承均同台飆戲。（禾力文創提供）

電影《山中森林》今（11日）再公布卡司，黃遠不但是金鐘獎最佳男主角得主，也是台北電影獎最佳男配角得主。黃遠在片中將和演出《鬥魚》中飾演經典反派角色「豹哥」的謝承均同台使壞。

導演姜寧曾帶領劇中演員李千那、邱勝翊、夏騰宏等人實際觀察酒店生態，而當時有工作的黃遠及謝承均無法一起去，因此姜寧在日前特別帶著兩位去信義區夜店踩點，隨行還有演出飯局妹的黃巧綸，三人雖然都有去過夜店的經驗，但為了電影內容實際考察還是第一次。

黃遠特別期待這次能當擔綱反派角色，表示自己一直以來就覺得台北的夜生活充滿了許多戲劇性，不但想挑戰自己能有多壞，還想把壞人「人在江湖身不由己」的孤獨與無奈表演出來。黃遠表示很開心能跟自己小時候看到的「豹哥」同台飆戲，他覺得謝承均飾演的「豹哥」堪稱台灣江湖使壞的典範之一，能夠跟前輩同台飆戲使他迫不及待想趕快能開鏡。而謝承均也表示黃遠年紀輕輕就能得到那麼多獎項的肯定，到時候跟黃遠交手時，一定會非常精采。

謝承均近年來雖然大多演出八點檔電視劇，但自己對於電影的演出非常期待，看了劇本後馬上一口就答應演出，除了電影故事非常精采外，裡面深層對人性的探討，更是吸引他願意演出的最大原因。《山中森林》將在四月上旬開拍。

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(中時 )