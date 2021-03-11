英超足球有很多德比戰，但公認為最火爆最互相仇恨的非北倫敦德比莫屬。熱刺成立於1882年，1899年就已將球場建立在白鹿巷（2019年啟用的新熱刺球場也是在原址擴建）；兵工廠則是比熱刺晚4年成立，最早設址在南倫敦的伍利奇（Woolwich），1913年才搬遷到北倫敦的海布里（Highbury），球隊名稱也從最初的伍利奇兵工廠更名為簡單好記的兵工廠。由於海布里比白鹿巷更靠近倫敦市中心，此舉被認為是跟熱刺還有切爾西爭搶倫敦球迷。

真正讓熱刺和兵工廠成為世仇的導火線，是1919的聯賽升降級事件。在1914-15賽季的英甲聯賽，熱刺排名墊底遭遇降級，但由於碰上第一次世界大戰，英甲聯賽停辦了4個賽季，直到1919年才重新開踢，聯賽賽會決定將球隊數目由20隊增加至22隊，前1季倒數第2的切爾西獲准留級，英乙前兩名按規定升級，剩下一個名額理應由英甲最後1的熱刺或英乙第3名的巴恩斯利擇一升級（亦可踢附加賽決定），但賽會最終以「貢獻傑出」為由邀請英乙排名第5的兵工廠升級，傳聞是因為兵工廠主席諾里斯（Sir Henry Norris）與足總關係親密所致。兵工廠是史上唯一靠非正式手段升級的球隊，但槍手從此未再降級，是目前在英格蘭頂級聯賽連續參與時間最長的球隊。

熱刺和槍手的世仇故事還有很多很多，此處先點到為止。兩隊在下週一凌晨（3/15 00:30）將要進行本賽季第2次的北倫敦德比，以下從兩隊的近況和傷病情形等面向，來分析這場比賽的可能結果。

熱刺在1月底曾陷入低潮，由於前鋒肯恩（Harry Kane）受傷，熱刺當時6輪聯賽苦吞5敗，只戰勝倒數第2的西布朗維奇。但隨著肯恩傷癒復出，加上從皇馬租借回歸的貝爾（Gareth Bale）火鳥重生，熱刺先在歐霸32強以8：1淘汰奧地利沃夫斯貝格，接著在英超拿下久違的3連勝，貝爾在最近4場比賽狂轟5球，肯恩近3場比賽也有3球進帳。

槍手在經歷7輪不敗的小康後，4場聯賽吞下3敗，直到2月底作客面對有主力中場麥迪森（James Maddison）因傷缺陣的萊切斯特城，才終於止敗，但上週作客班來又因為低級失誤，被對手1：1逼平而痛失2分積分。兵工廠目前積分38分排名第10，與排名第7的熱刺有7分差距。

熱刺除了近況優於兵工廠外，總教練穆里尼奧（José Mourinho）也絕對是槍手的心腹大患，穆里尼奧教練生涯總共對戰兵工廠22次，戰績12勝8和2敗，平均每場可拿到2分積分，是他教練生涯面對Big 6球隊的最佳戰績。穆里尼奧上賽季後段接手熱刺，而兵工廠也在差不多時間換由阿特塔（Mikel Arteta）掌舵，兩人在上賽季第2循環首度交鋒，熱刺在主場2：1逆轉獲勝；本季首循環也是熱刺主場，再以2：0收下勝利，孫興慜在兩場比賽都有進球。

兩隊目前大致上沒有傷病問題，不過週中雙雙有歐霸16強首回合賽事，陣容的安排將考驗兩隊教練的功力。熱刺近5次對戰槍手取得3勝2和的不敗戰績，以最近熱刺復甦的情況來看，應有機會繼1992-93賽季後，再次在聯賽主客雙殺兵工廠，推薦客勝。

(中時新聞網)