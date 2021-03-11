昨日（10）第一次進行立法院交通委員會第十屆第三會期質詢，國民黨立委許淑華歡喜宣布，首度質詢就帶給南投鄉親一個好消息，即去年針對搭乘公路客運轉乘市區客運補助計畫，原回程沒有相關的補助問題，公路總局決定推行「110年南投地區使用電子票證搭乘公路公共運輸轉乘優惠試辦計畫」，計畫先從部分路段試辦，將有轉乘優惠、預計3月中旬正式上路。許更霸氣表示，未來要讓南投成為真正的台灣心臟。。

許淑華今日在臉書發文表示，昨天是第十屆第三會期交通委員會的第一次質詢，帶給鄉親和喜愛南投的朋友一個好消息。去年針對搭乘公路客運轉乘市區客運補助計畫，而回程卻沒有相關的補助問題，經過多次與交通部研議，公路總局決定推行「110年南投地區使用電子票證搭乘公路公共運輸轉乘優惠試辦計畫」，打算先就1路、6670、6668 這3條路線進行試辦，使用電子票證搭乘公路客運及市區客運路線，6小時內享轉乘票價優惠，預計3月中旬正式上路。

許淑華指出，除了日月潭，南投仍有相當豐富人文風景，同時為顧及整體區域發展，建議轉乘優惠能否增加集集、水里、竹山等路線，使南投多樣風情讓更多人知道。另外，前瞻基礎建設的田中支線計畫，預定舖設3公里軌道連接高鐵彰化站與臺鐵田中站，未來與集集支線串聯營運。

不僅如此，許淑華表示，為了提高未來使用率，她也建議考慮增加彰化高鐵站往田中或集集支線方向路線的轉乘優惠，提前增加遊客的使用率，打造全方面的大眾運輸旅遊。許強調，她會繼續督促交通部規畫全台鐵道路網整合，盼能將台灣打造成6小時生活圈，對於交通貧瘠的南投而言，增加更多元的交通載具、找出最適合南投的大眾運輸模式至關重大，一切的努力都是為「讓南投成為真正的台灣心臟」。

(中時新聞網)