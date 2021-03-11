《英雄聯盟》韓國賽區(LCK)本周為春季賽的第8周賽事，距離例行賽結束，只剩下3周的比賽，10支隊伍為取得季後賽的晉級資格，在接下來場數有限的比賽中，各隊定會卯足全力拼晉級。本周LCK賽事精彩可期，以下是3場單場賽事的分析，提供給大家參考：

《3/11(四)19:00 HLE戰隊@AFS戰隊》戰績8勝5敗，排名第4的HLE戰隊(HLE)前次對上排名第2的GEN.G戰隊，HLE引以為傲的雙C組合(中路Chovy及ADC選手Deft)突然熄火，使得隊伍在缺乏輸出的情況下，以0：2敗給GEN.G戰隊。不過，從本季的擊殺數或傷害數來看，HLE的Chovy及Deft依然是LCK排名前3的雙C組合。至於AFS戰隊(AFS)，目前戰績4勝9數，排名第7，隊伍在季後賽晉級的邊緣徘徊(例行賽戰績前6名晉級季後賽)，AFS的雙C組合(中路Fly及ADC選手Bang)農曆年前的比賽就沒有很好的發揮，年後的3場比賽，兩人狀況依然沒有好轉。本次比賽，雖然兩隊的雙C組合都不是最佳狀態，但論身手，HLE的雙C組合明顯優於AFS，看好HLE仍能拿下勝利，推薦可買不讓分－「HLE戰隊」勝。

《3/12(五)19:00 巨龍[email protected]農心紅軍》戰績9勝4敗，排名第3的巨龍X(DRX)，今年在隊伍面臨重組，原主力選手如Chovy、Deft、Doran、Deria等選手全數離隊，唯一留下的選手Pyosik，在眾人不看好的情況，帶領DRX的新成員，一路打進積分榜前3名。DRX在雙C組合(中路SOLKA及ADC選手BAO)持續不給力的情況下，很自然會發展以打野選手Pyosik為核心的戰術，至截稿日，Pyosik在本賽季已貢獻96個擊殺數(打野選手排名第4)及184個助攻數(打野選手排名第2)。至於農心紅軍(NS)，與DRX類似，戰術同樣是以打野選手為核心，NS的打野選手「小花生」Peanut，曾在2016-18年間待過LCK多支一線戰隊，其中包括T1、DRX和GEN.G戰隊，2019年加入中國賽區(LPL)的LGD戰隊，其後再次回歸LCK並加入NS，不過很可惜，回歸LCK的Peanut並未帶領NS打出好成績。本次比賽，相信會是LCK兩大打野選手的勝負之爭，看好由Pyosik帶領的DRX能拿下勝利，推薦可買不讓分－「巨龍X」勝。

《3/13(六)16:00 T1戰隊@GEN.G戰隊》戰績7勝7敗，排名第5的T1戰隊(T1)，本季成績仍然不理想，甚至在前一周對上戰績墊底的弗雷迪特布里昂(BRO)還以0：2吞敗，推測戰績不佳的原因，應該與教練團頻繁換陣有關，畢竟T1能上場的主力選手，上路有2人、打野有3人、中路2人、ADC選手2人及輔助1人，或許教練團想找出最有機會奪冠的陣容，但過度變換陣容，反而讓選手之間的配合變得困難，不利團隊默契的培養；在例行賽僅剩下4場比賽的情況下，T1一定會更加小心應對之後的每一場比賽，確保隊伍不被淘汰，相信接下來的比賽，「大魔王」Faker出戰的機會將會增加。至於GEN.G戰隊(GEN)，目前戰績10勝4敗，排名第2，已搶下10勝的GEN已確定晉級季後賽，對他們來說，這場比賽的勝利並非首要的追求，教練團有可能會多方嘗試不同的戰術，或是嘗試少見的英雄組合。本場比賽，對T1來說，或許會是場硬仗，但他們有機會拿下勝利，因此推薦可買不讓分－「T1戰隊」勝。

(中時新聞網)