民進黨立委王定宇捲入緋聞風波，爭議還未平息，竟又被發現連續兩年的財產申報資料，包括存款、有價證券（股票）等多項資料一模一樣，幾乎是複製貼上，再度引發討論。對此，王定宇今（11）日親上火線回應，表示是監察院誤植，根本是烏龍一場。

查閱監察院財產申報資料，王定宇今年及去年3月的財產資料，申報時間剛好相差1年。不過對照兩次資料發現，包括台南市仁德區的3筆土地、2筆建物、2輛汽車、有價證券（股票）共193萬4070元、8筆保險，以及34個帳戶的存款金額，兩次申報資料完全一模一樣。

下午王定宇透過臉書澄清，強調自己都如常申報，也不曉得有什麼問題，直到今天上午監察院財產申報處黃組長來電告知，說「委員109年財產申報下載監察院資料時，誤觸108年資料，以致109年和108年完全一模一樣」。

王定宇也給出結論，表示「所以就是烏龍一場，現在已經處理更正了」，並直喊，烏龍還真多，亂批評的可以更正了。

支持者在PO文底下留言，替王定宇加油打氣，並說「難免忙中有錯，下次再謹慎些」，但也有人質疑，「這也是烏龍？」「還有誤觸的喔？這麼爛的單位是不是要廢了？」

(中時新聞網)