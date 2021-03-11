淡北道路恐是一場遊戲一場夢。行政院工程會主委吳澤成今天在立法院備詢時，不僅拋出「拓寬台2線取代新建淡北道路」的方向；更披露說，其實過去10幾年來，交通部從來不曾對淡北道路做過整體報告與思考，因此近日他有請交通部進行「研議」，統籌、規劃整體解決方案。

就實務而言，行政部門對某項政策的態度，若是以「研議」的字眼回應，雖不是直接否定該政策，但某種程度，是代表著行政部門並未將該政策列為優先處理事項。換言之，延宕逾25年的淡北道路，雖已在去年通過環評，但對新北市民而言，恐怕只能繼續空歡喜。

塞車，幾乎已成魚丸、阿給之外，另一項淡水的日常特色。為解決塞爆的交通惡夢，新北市早自25年前就開始規劃新增淡北道路，以緩解台2線的車潮；直到去年，新北市府已陸續取得用地，並通過二階段環評，目前就等行政院核定30億補助預算。

但在等待中央點頭之際，儘管北市長柯文哲已在雙北論壇公開承諾只要環評過關，台北市就會配合協助興建，但因淡北道路坐落淡水、北投兩端，近期傳出有多名北投地區的里長，因認為該建設會影響當地交通，遂連署反對；而這樣的聲音，如今也成為中央暫緩該政策的理由。

行政院長蘇貞昌9日在立院備詢時，國民黨立委洪孟楷詢問，2006年蘇在扁政府擔任閣揆時已裁示開發淡北聯外道路，如今環評既已過關，為何遲遲不給補助？結果蘇貞昌不置口否地說，「交通要通，但現在是一邊要通、一邊不通，所以要再溝通。」

洪孟楷繼續追問，中央是否願意站在國家建設的高度協調雙北溝通？請問政院要怎麼溝通？雙北市長都答應要做，為何還是不撥預算？但蘇貞昌仍僅回稱，「就是兩邊要多溝通」、「這條路能不能通，就是要溝通」。

最後洪孟楷氣憤地說「淡北道路是你2006年當院長時裁示的ㄟ！」結果蘇貞昌冷回「那時候你還不是立委」，接著繼續強調「道路要通就是要溝通」。

今天行政院工程會主委、政務委員吳澤成赴立院交通委員會備詢，洪孟楷繼續追問淡北道路進度。

吳澤成先是表示，淡水聯外交通確實存在壅塞問題，所以早從蘇貞昌當台北縣長時就開始分階段處理問題，「現在雖通過環評，但就差在中央的補助，因為北市民有來陳情，歷屆北市府的交通局長也有提出問題。」

吳澤成進一步說，「台北市民陳情的意見」當中，包括質疑為何台2線從民國71年都市計畫開始，到現在都沒有自行拓寬改善？「我覺得這個意見有他的道理」。

面對吳澤成拋出「拓寬取代新建」，洪孟楷特別關心說「現在還在討論台二線的拓寬？」吳澤成表示，這是北市提出來的，所以他特別請交通部研議。

洪孟楷強調，淡北道路的規劃歷經數十年，「你早就知道交通部以前做過評估，但費用高達上百億(意指拓寬費用過高，才會轉而新建淡北道路)，所以你是內行人說外行話」。尤其，淡北道路是蘇貞昌在2006年當院長時就裁示要做，「我相信交通部早就有報告，什麼時間能有答案，你要展現你的魄力！」

結果吳澤成卻語出驚人地說，「交通部一直都沒有整體計畫，我現在要他們提整體報告。」對此，洪孟楷追問「你意思是，包括蔡政府上任後在內，過去不管誰執政，對淡北道路方案都沒有通盤思考？」吳澤成說，「不只5年了，過去十幾年來，交通部都沒有做過任何思考跟整體報告。」

質詢結束後，洪孟楷表示，會後吳澤成有與他再進行溝通，說明過去對於解決淡水交通問題，都是比較單一的思考要蓋淡北聯外道路，但現在工程會是要交通部做通盤思考，包括關渡橋能否延伸，目前交通部預計4月底、5月初就會提出方案。

(中時 )