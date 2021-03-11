法國一家大型雲端服務公司OVHcloud失火，數百萬網站因此癱瘓，包括政府機構、銀行、商店和新聞機構的網站，殃及法國的.FR網域，令客戶擔心資料遺失。

路透社報導，OVHcloud表示，這場發生在今晨的大火摧毀史特拉斯堡（Strasbourg）一座數據中心、並對另一數據中心造成毀損。史特拉斯堡有4座數據中心。

但OVHcloud尚未說明起火原因。兩天前OVHcloud才揭露將首次公開募股（IPO）的計畫。

當地消防部門派出約100名消防員，終於在清晨撲滅火勢。

1999年創立的OVHcloud提供類似像亞馬遜（Amazon ）與微軟（Microsoft）的服務，像是網站主機及諸如電子郵件與其他計算資源等內部系統，在世界各地都有據點。

OVHcloud向客戶道歉，並承諾將盡速在明天以前讓這兩家遭祝融重創的數據中心支援運作，第3家則是15日以前。業者告訴法新社，這次受影響者約1.2萬到1.6 萬用戶。

(中央社)