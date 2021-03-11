台南市佳里區農會11日舉辦理事長、常務監事選舉，新任理事長陳振華、新任常務監事陳世輝獲得全體理事支持通過，原任總幹事黃政村退休案則以5比4通過，至於下任總幹事人選，則以放款組長楊豐賓呼聲最高。

佳里農會選舉在野派挑戰成功，理事掌握票數略勝執政派1票，今日理事長選舉過程平和，黃政村選擇退休，他表示，服務農會36年，階段性任務已完成，感謝全體員工的同心協力，也謝謝新任理事會通過其退休案。

新任理事長陳振華服務佳里農會40餘年，擔任祕書10餘年，與員工相處十分和諧，選前就是理事長呼聲最高人選，他也感謝全體理事的支持，未來會以全體員工、農會會員及在地農民的福祉為最優先，全力協助新任總幹事施政。

新任常務監事陳世輝表示，選舉是一時的，一切以協助農會營運為努力方向，感謝大家展現和諧氣度，讓農會的選舉傷痕降至最低。代理總幹事由祕書劉宗鑫出任，他表示，代理期間，最重要的是遴聘新任總幹事作業，鼓勵有志者參與登記遴選。

(中時 )