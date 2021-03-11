晞品果園園主陳致嘉是一位青年返鄉農民，種植高品質不噴灑農藥的火龍果，還種植具有土壤保濕特性的含殼草，細心照料每顆火龍果，每科都又大又美。（吳建輝攝）

彰化郵局長李瑞華今年1月上任，收到許多祝賀花盆，因此將花盆義賣，讓員工自由認捐，一共收到1萬8500元現金，也一併捐贈給二林保育院，另外還準備了100包白米。（吳建輝攝

郵局商城二林火龍果熱賣 局長回饋捐助保育院還自掏腰包加碼 彰化縣二林鎮晞品果園的紅龍果，自從進駐郵政商城開賣以來，每每都造成搶購熱潮，郵局也捐出部分盈餘給二林喜樂保育院，而新上任的彰化郵局長李瑞華，特別關懷彰化在地農民及弱勢團體，還自掏腰包捐出自己上任盆花所義賣所得，李瑞華說，希望拋磚引玉一起關懷社區鄉土，讓愛注入到社會的每個角落。

彰化縣二林鎮是台灣火龍果的主要產地，晞品果園園主陳致嘉是一位青年返鄉農民，種植高品質不噴灑農藥的火龍果，還種植具有土壤保濕特性的含殼草，細心照料每顆火龍果，每科都又大又美，清甜無草腥味，放在i郵購平台販售，不僅解決通路問題，還能做愛心，一舉兩得。

李瑞華表示，郵局i郵購販售二林紅龍果已經邁入第5年，在每年的6月到11月，都會在郵局i郵購郵政商城販售，每賣出1箱就會捐助10元給「二林喜樂保育院」，每年捐款數都落在1萬至1萬2000元左右。

李瑞華說，他今年1月上任，有收到許多祝賀花盆，因此將花盆義賣，讓員工自由認捐，一共收到1萬8500元現金，也一併捐贈給二林保育院，另外還準備了100包白米，也期許社會大眾能以 起關注社會角落裡的人們，就像喜樂阿嬤一樣，慈愛每個院童。

(中時 )