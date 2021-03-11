金曲台語歌王翁立友先前被鄭家純（雞排妹）指控性騷擾疑雲，翁立友在2月5日召開記者會，被網友砲轟，加上雞排妹現身記者會，想要2人當面講清楚，造成現場一片混亂，歷經1個月沈澱後，翁立友11日舉辦媒體餐敘，精神不錯、輕鬆愉快，一現身，他看似瘦一圈，身高170公分的他，直言近來瘦了1、2公斤，他重提性騷擾事件，他強調：「無影（沒有發生）的事，就是絕對沒有，（她）用這樣，我實在是吞不下，教壞小朋友。」他堅持：「沒摸臀，就是沒有，絕沒有模糊的空間，在公開場合，我怎麼可能會做這種事。」

當時雞排妹指控在尾牙上，翁立友曾說：「要為妳開一家公司」、「要她的聯絡方式」等，翁立友駁斥：「那都是斷章取義。」也表示平常大家演出時，都會互相捧對方，當時的狀況，是因為雞排妹難得來接尾牙主持，讓現場觀眾都很興奮又期待，翁立友因此直誇雞排妹：「很不簡單哦，我以後也要開一間公司，以後邀請妳來做尾牙。」他也直言當天確實有把〈廣島之戀〉改歌詞，但他認為是為了炒熱氣氛，事後卻被誤解，他無奈表示原本好意竟被扭曲成是性騷擾。

被問及未來願意跟雞排妹同台？他無奈：「本來無一物，何處染塵埃，我什麼妹、哥都不怕，不排斥跟她同台，如果大家相互包容（可以），但如果見面都要對立，這樣不好。」之後與女星或雞排妹同台，會全程錄影？他開玩笑說：「除了錄影，還要出動空拍機吧。」並苦笑：「手機全程錄影，記憶體也沒這麼大啊，人跟人相處，要有這麼恐怖嗎，難道要裝台行車紀錄器。」至於經過此次事件，事後有覺得被利用？他坦言：「我是一個說話要負責任的人，我沒有實際證據，做人要有道德，不能造成社會紛擾，亂帶風向。」

他自認當初覺得只是一場尾牙工作，事後怎麼會變成這樣，會覺遇到小人？他樂觀說：「不會隨『雞』起舞，以前出道開始也不是很順遂，現在覺得還好，出門在外，都會遇到年紀小、晚輩，社會經驗、人情世故，我們出門在外，社會學做人，適應環境人事物。」他出道以來，形象清新，不擔心因為此事件影響名聲，「出道快20年來，做人交情堆疊還有厚度，好友自始至終都有給溫暖鼓勵。」 他近來參與商演，很多粉絲合唱〈我問天〉，他結束後特地留下來與歌迷合照，很多粉絲送祝福加油，他開心：「真的感動淚崩。」

他舉辦記者會後，卻因為講話速度過慢、一直拿媽媽出來擋等，更引發網友創意發想6字箴言「翁媽咪杯咪轟」，他今拿6字箴言自嘲：「像是All Money Back Me Home（所有錢到我家）這很好。」他透露翁媽事後很關心，他請翁媽放心，自己、公司都會處理好，「每個人都是媽媽心中的一個寶」，因為翁媽不是公眾人物」，他哽咽：「看到她不捨，我也很不捨。」當初網友更形容他是「媽寶」，喊冤出道至今，一路以來都是自己打拼，從不讓家人擔心。

翁立友近來推出新專輯《放你飛》，不受到性騷疑雲影響，工作、宣傳都照常進行，他走出陰霾，表示現在心情很好，「感謝許多的好友與粉絲的力挺打氣，面對無中生有的亂流，沒有的事就是沒有，這是很好的學習機會。」

(中時 )