味全龍天母主場首戰將在26日登場，今公布售票資訊，天母開幕周內野門票最貴750元，平常假日最貴則是500元，另今年新增的外野野餐區部分，開幕週27、28日為2600元。

今年龍隊在天母棒球場安排31場主場，另還有新莊、斗六、嘉義市、澄清湖及花蓮，今天公布主場賽事票價，天母內野熱區平日全票350元、假日500元，其餘球場內野全區全票350元。

另外球團也將提供中職五隊首創的「[email protected]會員服務」，球迷加入後可參與主場球賽預測活動，升級版的「球迷點餐到位」服務，可讓球迷透過[email protected]在看球過程下單點餐，開幕初期服務對象僅限「神龍卡」天母季票會員，未來將逐步擴大服務對象。

今天(11日)的開幕記者會中，龍隊特別安排狀元組合王維中與劉基鴻在現場示範本月26日將上線的神龍卡天母季票會員點餐到位服務，「和樂鎔融」搭檔曾陶鎔與吳東融則在記者會中示範所有球迷都可加入[email protected]會員參與的主場球賽預測活動，吳東融保守預測味全龍球隊的回歸一軍隊史首安將為一壘安打。

味全龍主場票價資訊。（味全龍提供）

味全龍主場轉播資訊。（味全龍提供）

(中時 )