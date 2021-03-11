頭份市公所整修相思步道完工，市長羅雪珠親往體驗。

永和山水庫環湖道路行經頭份市濫坑里山區，有一段是昔日居民來往頭份及三灣間的美麗山徑，名為「雞油步道」，頭份市公所爭取經費將舊步道鋪設新路面，方便民眾健行登山，訂名為「相思步道」，共有2段，近日完工後，許多愛好登山者聞訊趕來嘗鮮，頭份市長羅雪珠11日親往體驗，也為當地美景所沈醉。

永和山水庫從1979年開始興建，並建置環湖道路，水庫範圍跨越頭份市及三灣鄉等2個行政區，由於位處美麗山區，吸引許多民眾前往健行觀鳥賞景，成為頭份市民重要後花園，因此，環湖道路沿途許多老步道，一一被當地耆老盤點清理出來後，建議頭份市公所重新整修維護。

其中一段舊山徑，是早年三灣鄉大坪村、永和村等地村民，前往頭份市區所必經之路，名為「雞油步道」命名由來就是因為沿途長滿了野生的台灣櫸木（客語俗稱雞油木）山徑途經頭份市濫坑里山區，再由河背地區進入頭份市老街區，山徑沿著山稜線而行，其中爬行到一處最高點，早年有善心人士在此奉茶，供來往旅人歇腿休息，後來當地濫坑里民籌建1座涼亭「苦茶亭」以資紀念。

頭份市公所從去年開始，向中央爭取經費將其中2段步道重新整修重鋪路面，以方便民眾登山健行，近日已先後完工，訂名為「相思步道」主要是因沿途有許多相思樹，植被品種相當豐富，爬上苦茶亭更可遠眺竹南海邊、南庄加里山等名勝，視野非常遼闊，因此，步道一完工，就吸引許多民眾前來嘗鮮。

頭份市長羅雪珠11日上午親自前往視察，並體驗當地美景，恰逢當地耆老前往健行，當場向大家介紹老步道的故事，羅雪珠希望陸續將其它老步道一一清理出來，市公所將繼續向中央爭取經費整修維護，提供市民更好的休憩場域。

頭份市濫坑里相思步道完工，頭份市長羅雪珠前往體驗巧遇當地耆老，介紹老步道故事。（謝明俊攝）

相思步道最高點有一處「苦茶亭」，過去就是專門奉茶供人休息之處。（謝明俊攝）

相思步道完工後已吸引許多民眾前來嘗鮮。（謝明俊攝）

相思步道沿途植被相當豐富，油桐花也已含苞待放。（謝明俊攝）

相思步道共有2段，都適合老少前來漫遊。（謝明俊攝）

(中時 )