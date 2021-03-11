一對愛侶走入婚姻，維持關係最關鍵的，是對彼此的安心與互信，且時間長了之後，一部分的愛情會昇華成親情，但另一半若出軌仍是很重的傷害，婚姻很可能因為「背叛感」而崩塌，而事後選擇維持家庭完整的不在少數，兩性專家欣西亞在節目上分享聽過的故事，正宮發現老公手機裡跳出曖昧私訊，抓到背叛鐵證的她卻是冷靜地做了一件事，不久後老公離開小三，甘願回頭。

兩性專家欣西亞在《新聞挖挖哇》節目中，分享一則老公外遇後回頭的案例，表示當下老婆做了一件事情，在外界看來冷靜得違反人性，欣西亞表示這位正宮支持著老公拚事業，但她發現老公事業越做越大，漸漸地回家的時間越來越晚，後來才知道，他不是在忙公司的事情。

某天老公照樣晚歸，卸下衣物就去洗澡，一切如常，老婆也沒起疑，但此時他的手機卻傳來一則訊息，老婆好奇一瞧，上頭竟寫著：「親愛的到家了嗎？剛才親熱好激烈！我真捨不得你！」，內容相當露骨，擺明了就是偷腥的鹹濕對話。

這種時候，另一半大多會翻臉暴怒哭鬧，但這位正宮卻是默默將這些私訊對話都翻拍下來，等老公洗好出來，淡然地攤牌，表示知道男方在外面有小三，「我們先冷靜，給你2個禮拜的時間」，氣氛非常平靜，結果隔天老公準時回家了，並自首偷情讓他覺得刺激，「但曝光之後，小三反倒成為累贅」，正宮不動手腳就擊退小三，當初的忍耐與冷靜出奇地效果奇佳。

(中時新聞網)