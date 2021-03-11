鳳梨與弟弟一起受訪。（吳維書攝）

因網紅罔腰爆紅的前男友鳳梨「叔薯」吳泓逸與弟弟11日錄TVBS《女人我最大》，他有別直播時的激動形象，說話相當有調理，弟弟充當他的經紀人，但兩兄弟可不是什麼節目都接，目前只點頭兩到三個，連廠商捧現金求業配也再三考慮，鳳梨透露已推了破百萬的業配工作。談到感情狀況，鳳梨笑得靦腆，「現在是很好的友情」，他斬釘截鐵表示絕對不會和罔腰復合，未來有新戀情，也絕對不公開。

鳳梨表示：「過去上過《18歲不睡》跟《突發琪想》，但我不愛上電視，因為想做我自己，不想在螢光幕前裝出不是我的樣子，我的本業不是上通告，還是有自己的本業。」他因為罔腰懷孕風波，一個月內，粉絲從三十萬人暴增到五十萬人，但他看得很清楚，「拍戲什麼的再看看，我也有本業要做，不能因為自己怎樣就讓員工自生自滅，萬一我一腳踏進來，不如預期不是很倒楣，所以不會莽撞做決定，目前員工加起來有二十個」。

至於外界傳鳳梨是文藻校友，他聞言大笑：「你信嗎？連我自己都不信，我是嘉義高工畢業。」他坦言爆紅後收到許多瘋狂女粉絲的裸照，「我還是會看啊，只是不會回應」。

(中時 )