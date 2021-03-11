印度政府昨天通過電信許可規範修正案，從6月15日起，各電信商採購電信設備，只能從指定機構批准的「可信任」商源採購，被外界認為是排除華為等中國電信商參與。

美國等國質疑華為、中興等中國電信商的電信設備有安全性問題，因而排除這些中國廠商參與當地第5代行動通訊（5G）建設，印度先前遲遲沒有公開表態。

但印度與中國部隊去年5月初爆發拉達克（Ladakh）東部對峙與衝突後，各界多預料印度會排除華為等中國廠商參與5G。

印度時報（Times of India）今天報導，印度政府愈來愈關切中國「介入」印度的關鍵基礎建設，印度資訊科技與通訊部旗下電信部門（DoT）昨天通過電信許可規範修正案，從6月15日起，獲得電信執照者（電信公司）只能在所建構電信網路中連接「可信任的產品」，且必須獲得指定機構的許可才可升級相關設備，並僅從可信賴商源採購。

印度這份修正案指出，為了國家安全，政府有權透過指定機構，在考量印度的國防，或與國防直接和間接相關的事項，為採購電信設備時加上前提條件。因此印度國家網路安全協調員（National Cyber Security Coordinator）將擔負指定機構任務，並提供一份「無法採購」的採購商源清單。

指定機構很快將通知業者哪些是符合安全要求而列為「可信任」商源的電信設備目錄。只有指定機構通知可採購的電信設備和「可信任產品」才可採購且安置到電信網路中。所有電信公司也被要求提供任何與此相關的資訊。

不過，印度政府這份電信許可規範修正案所作的變更，將不會影響正在進行年度維護合約，或現有電信網路已引進的現有設備更新。

印度政府去年12月已表示，將準備一份「可信賴來源」清單，印度內閣安全委員會還通過了「國家電信安全命令」（National Security Directive for telecom）。

印度多家電信業者日前才剛競標第4代行動通訊標準（4G）頻段，印度政府共拍出價值7800億盧比（新台幣3023億餘元）的頻段。上述修正案將可有效排除中國廠商參與印度這次的4G業務拓展。

此外，由於修正案通過，華為等中國廠商也可能被迫退出利潤豐厚的印度5G市場。印度可能在2021財政年度拍賣5G頻段，再展開5G網路設備採購及部署。

印度電信出口促進委員會（Telecom Export Promotion Council）主席阿加渥（Sandeep Aggarwal）表示，這是一項非常即時的決定，恰逢印度電信領域面臨網路攻擊的威脅，尤其這些攻擊是來自印度鄰國。此一步驟將加強印度的國家安全，並使印度的電信和資訊科技網路更加強大而安全。

(中央社)