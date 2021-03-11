前教育部部長吳茂昆在2018年4月間，遭人檢舉任職東華大學校長期間，與1名教授、2名研究生等人，擅自將東華「第二代綬草發明」讓與美國施沛恩公司，導致不知情的東華大學支付美金2萬3340元，吳等人4人涉犯利用職務機會詐取台幣76萬多元。士林地檢署調查後，考量吳等人聽從專業律師建議，成立美國公司，並以美籍公司向東華申請補費用，並無貪汙犯意，處分不起訴。

71歲吳茂昆，2012年到2016年間擔任東華大學校長，因台大校長遴選「拔管風波」引發爭議，就任41天後下台，2018年吳經歷拔管風波時，遭人檢舉他任職校長期間，與翁姓教授、謝姓、史姓研究生，利用職務機會詐取財物。

處分書指，吳茂昆以及學校教授、研究生等人，2013年間，因綬草萃取物在抗發炎、抗肝纖維化以及抗氧化方面具有顯著功效，2015年研發「第二代綬草發明」更有治療發炎、傷口癒合以及自體免疫疾病功效，打算在美國申請專利，但因台灣並非美國商標局締約國，無法以東華大學名義申請取得。

代辦專利的美國WSGR事務所建議，可以成立美國公司，並透過美籍合夥人歐陽居中協調，吳茂昆依「國立東華大學研究發展成果以及技術轉移管理實施辦法」，將研究成果轉移給美國師沛恩公司，2015年11月，東華大學開會同意專利申請補助，隔年3月付款給WSGR事務所，之後取得綬草專利，2017年間製成「綬草修護膏」。

台大校長遴選案爆發後，吳遭檢舉申請專利前，刻意隱瞞東華，綬草專利已經轉移美籍公司，若東華早一步知道，將不會同意支付申請費用，但檢察官認為，吳等人聽由專業律師的建議設立公司申請專利，申請補助時就以美國師沛恩公司名義，依規定取得費用，並沒有刻意隱瞞，認定並無犯意，對吳等4人處分不起訴。

(中時 )