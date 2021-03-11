1名網友在路上目擊，某輛機車坐墊上擺放1張白色紙板，紙板上竟放著10根尖端朝上的大鐵釘，紙板角落處還有4根細小鐵釘，讓他直呼相當危險，質疑是否是防止流浪貓跳上椅背的裝置，痛批「別這樣傷害小動物！」不過不少網友認為貓的行動敏捷，應該不至於受傷，僅是嚇阻作用，也有人建議使用車罩或噴上刺激性氣味即可防範。

1名網友在路上目擊，某輛機車坐墊上擺放1張白色紙板，紙板上竟放著10根尖端朝上的大鐵釘，紙板角落處還有4根細小鐵釘，讓他直呼相當危險。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

1名網友在臉書「爆怨公社」貼出1張照片，照片中為機車椅背上擺放1張白色紙板，而紙板上竟有10根大鐵釘直立放置，原PO還說，仔細一看還有4根不易看見的小鐵釘在一旁，讓他質疑東西的用途為何，「個人覺得很危險，萬一有小貓跳上去怎麼辦？」他說若此設備真的是防範貓跳上椅背，則應該如何阻止此種行為？

該網友說，「我是想寫張紙條或送他車罩，請車主別這樣傷害小動物」；不過貼文引發2派網友的意見，有網友認為該車主行為非常惡劣，「車主放錯方向了，有沒有好心人可以順手幫他反過來放嗎」、「你可以留紙條跟他說妳是愛貓人士，請他撤掉」；不過也有網友分享自己的機車椅背遭貓抓傷，留言說「車主沒有錯，保護自己的財產沒有問題」；也有網友說，貓的身手靈活，該裝置應該不會傷害到貓，但能達到嚇阻作用。

有網友分享自己的機車椅背遭貓抓傷，留言說「車主沒有錯，保護自己的財產沒有問題」。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

據了解，最簡易不讓貓跳上椅背的方式就是「刺激性的味道」，可以在椅背上噴上柑橘類或醋的味道，讓貓聞到味道就不會靠近了，目前市面上也有販賣專門的「貓嫌劑」，嚇阻貓的作用更明顯。

(中時新聞網)