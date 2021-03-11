《毒品危害防治條例》有關栽種大麻部分條文去年被宣告違憲，行院配合修正，院會今（11）日通過修正草案，未來種植大麻，「自用、情節輕微」，非以販毒為出發者，擬減輕刑度，從現行5年以上有期徒刑，降為1年以上，7年以下有期徒刑；得併科500萬元以下罰金，也調降為100萬以下罰金。

日前一名黃姓男子在自宅種大麻，被法院依毒品危害防治條例判刑5年，黃男不服聲請釋憲後，司法院大法官去年3月20日作成釋字第790號解釋，指毒品危害防制條例第12條第2項規定，不論行為人犯罪情節輕重，一律處5年以上有期徒刑，不符「罪刑相當原則」違憲，應在1年內修正。

行政院配合大法官解釋，由法務部修法將種植大麻非供運輸或販賣用途者減輕其刑，條文增訂「因供自己施用而犯前項之罪，且情節輕微者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」，行政院會今通過修正草案。

依《中國時報》報導，長期推動反毒的基督教晨曦會牧師劉民和、申耀斌都認為，現行法律已經無法遏止施用者，刑罰再放寬鬆，將讓施用者更肆無忌憚，推波助瀾毒品的氾濫，「上有政策，下有對策」吸毒者肯定會找出法律漏洞，逃避重罰，毒品犯罪將永無寧日，戒毒機構感到很無奈。

該新聞引發網友討論，表示「反正運毒只要標註本名就無罪，自己種可以減刑也是剛好而已」、「以後會有一堆大麻煙的製作教學」、「這是替那些支持呼麻的、娛樂性用毒的解套嗎」、「為何不將販賣的提高刑責、種植的維持原來刑責？」「看來終於可以期待大麻除罪化了嗎？」

(中時新聞網)