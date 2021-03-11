一名50歲男性單側鼻塞膿鼻涕數月，於家裡附近診所就診服藥，經治療後症狀仍反覆發作，經轉往衛福部新營醫院耳鼻喉科就診，從右側鼻腔內取出一條長約4公分的活水蛭。

該名男子表示，平常有去山上取用山泉水回家飲用及洗臉的習慣，可能因此不慎吸入水蛭幼蟲，導致鼻塞膿鼻涕數月，某次大力打噴嚏後發現鼻腔擤出沒看過的黑色生物的尾巴，才轉至新營醫院就診。

新營醫院耳鼻喉科柯建安醫師仔細檢查後，赫然發現該男子右側鼻腔內有黑色活物，馬上於門診安排鼻竇內視鏡檢查，並經內視鏡協助下取出一條長約4公分的活水蛭。

柯建安表示，山間溪流看似清澈純淨，其實水裡面可能含有肉眼不易查覺的水蛭幼蟲及其他微生物菌叢，千萬不可隨意飲用或是拿來沖洗臉部。若不慎遭水蛭入住鼻腔，可能會有鼻腔異物感、因水蛭活動刺激而產生反覆打噴嚏、流鼻水及膿鼻涕等症狀，水蛭會分泌防止血液凝結的水蛭素，進而導致反覆鼻腔出血等情形。

柯建安說，水蛭有吸盤且有齒，可咬破人體組織進而吸血且可用來固定蟲體位置。水蛭吸盤在吸住人體的時候不易移除，尤其鼻腔本身狹窄且黏膜脆弱，使得移除水蛭更加困難，民眾若去野外活動回家後發現斷斷續續流鼻血甚至發現鼻腔內有蠕動物體，最好趕緊就醫，切勿自行摳挖，以免造成更大傷害。

(中時 )