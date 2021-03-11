緒方龍一日前在新宿的TOWER唱片行舉辦單曲發行紀念簽名會。（DRAVIL 提供）

去年5月31日因為身體狀況突然宣佈退出w-inds.的緒方龍一，在經過8個多月的修養與調整之後，在3月3日以「DRAVIL」的名義重新出發，推出首張單曲「ALL TOGETHER ／ REBORN」，他一手包辦詞曲，正式開始個人音樂活動。

上週日（7日）龍一也在新宿的TOWER唱片行舉辦了單曲發行紀念簽名會，訊息一公佈隨即引起歌迷間的熱烈討論，必須預約單曲才能獲得的簽名會資格的參加券也在開放預購的5分鐘內秒殺；簽名會上，看到龍一為了防疫做好做滿，除了全程戴著口罩簽名，前方也設置了透明塑膠布確實做好防疫，更有住在日本的台灣粉絲參加簽名會時，詢問龍一是否會再去台灣，他表示有機會的話絕對會再去！

這張單曲目前僅限定日本新宿TOWER唱片行現場販售，台灣歌迷暫時無法在通路買到實體CD或是聽到歌曲，但龍一特地將CD寄給長久以來都很照顧他的台灣主持人吳建恆，此外還特地錄製給台灣歌迷的訊息，希望能透過吳建恆的的電台節讓台灣粉絲聽見他的聲音。緒方龍一以「DRAVIL」名義推出的首張單曲「ALL TOGETHER」，將於本週五（3月12日）晚上8點i Like Radio「娛樂e世代」首播，而緒方龍一「DRAVIL」的相關情報可洽官網。

(中時 )