代表英國製造業發聲的Make UK於11日表示，從過去三個月到現在，英國有四分之三的製造業者，都有受到英國脫歐歹戲拖棚影響。除優化英國與歐盟間書面文件流程外，同時，這個行會組織也呼籲英國政府，必須趕快解決港口仍壅塞問題。

Make UK表示，英國於2021年元月1日起，正式宣告脫離歐盟這個單一市場後，有近三分之一英企，吃到正式脫歐時間一延再延的苦頭，更有過半數者的營業成本因此上升。

英國脫歐後，還跟歐盟地區有業務關係的英國業者們，都必須重新填寫一些書面表格，例如稅務，海關資料，甚至健康檢查項目等。

食品商所受英國脫歐影響甚是嚴重，因為交貨時間延遲，還要提心吊膽客戶可能會拒收。所有英國製造商，特別是規模小的，都正在努力克服這個問題。

Make UK指出，英國政府需要採取行動，讓英國港口作業流程順暢，讓貨物交流更加便捷。

至於海關專業訓練與協助報關文件方面，英國政府也得快馬加鞭地快去做。

Make UK補充，英國政府應快點與歐盟夥伴重返談判桌，找出一套方式可以解決英國與歐盟間貨物卡關問題。還有，英國與歐盟各成員間也要梳理一個不同的做法，方便英國業者穿梭作業。

歐盟數據顯示，從2021年1月1日開始，有些成員國與英國貿易來往已在減少。雖然有些經濟學家認為，這是因為脫歐前大家已經買了太多當成存貨備用，所以正式脫歐後，英國才會覺得與其它周遭鄰居貨物往來在減少。

另外，新冠疫情也是打斷正常航運作業時程的一項重要因子，同時，這些病毒也把海運運費一度拉升至天價位置。

(時報資訊)